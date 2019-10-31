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Twitter решил запретить политическую рекламу

31 октября, 00:36

Политическая реклама может быть использована для влияния на голоса, которые могут изменить жизни миллионов, считают в компании

Компания Twitter перестанет публиковать политическую рекламу. Об этом заявил гендиректор компании Джек Дорси на своей странице в соцсети.

"Мы приняли решение остановить политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать. Реклама в интернете обладает огромной силой и эффективна, если это коммерческая реклама, однако в случае с политикой она несет опасность, ведь она может быть использована для влияния на голоса, которые могут изменить жизни миллионов", — говорится в сообщении. При этом глава компании подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы самовыражения.

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По словам Дорси, запрет вступит в силу 22 ноября.

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Напомним, недавно из-за сбоя соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Добавим, что Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

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Источник: ТАСС

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