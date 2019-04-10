Twitter удалил видео Трампа: подробности скандала
Ролик на странице президента в микроблоге был удален "по требованию правообладателя"
Модераторы сети микроблогов Twitter удалили предвыборное видео, размещенное президентом США Дональдом Трампом на своей странице, которая несколько раз вообще была удалена целиком.
9 апреля он опубликовал двухминутный ролик, в котором использовалась музыка из фильма "супергеройского" блокбастера "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
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Как пишет ресурс BuzzFeed News, руководство киностудии Warner Bros, которая обладает правами на фильм, обратилось в Twitter, после чего ролик Трампа был удален "по требованию правообладателя".
"Использование саундтрека к фильму „Темный рыцарь: Возрождение легенды" в предвыборном видео являлось незаконным", — цитирует портал заявление Warner Bros.
Перед этим ролик успели посмотреть более миллиона раз. В нем был представлен фоторяд высокопоставленных членов Демократической партии, включая экс-президента Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также снимки самого Трампа в значимые моменты за первые два года его правления, включая встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, ранее президент США опубликовал у себя в Twitter фотографию проекта стены на границе с Мексикой.
Мы также писали, что в своем микроблоге Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.
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