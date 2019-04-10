Twitter удалил видео Трампа: подробности скандала

Ролик на странице президента в микроблоге был удален "по требованию правообладателя"

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Twitter удалил видео Трампа: подробности скандала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dfc/ace/5cadfcace0569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dfc/ace/5cadfcace0569.jpg 2019-04-10T17:25:00+03:00 США Ролик на странице президента в микроблоге был удален "по требованию правообладателя"

Модераторы сети микроблогов Twitter удалили предвыборное видео, размещенное президентом США Дональдом Трампом на своей странице, которая несколько раз вообще была удалена целиком.

9 апреля он опубликовал двухминутный ролик, в котором использовалась музыка из фильма "супергеройского" блокбастера "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Как пишет ресурс BuzzFeed News, руководство киностудии Warner Bros, которая обладает правами на фильм, обратилось в Twitter, после чего ролик Трампа был удален "по требованию правообладателя".

"Использование саундтрека к фильму „Темный рыцарь: Возрождение легенды" в предвыборном видео являлось незаконным", — цитирует портал заявление Warner Bros.

Перед этим ролик успели посмотреть более миллиона раз. В нем был представлен фоторяд высокопоставленных членов Демократической партии, включая экс-президента Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также снимки самого Трампа в значимые моменты за первые два года его правления, включая встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее президент США опубликовал у себя в Twitter фотографию проекта стены на границе с Мексикой.

Мы также писали, что в своем микроблоге Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.