Тыква-гигант весом почти в тонну выросла в Калифорнии (видео)

Рекордсмен стал победителем Чемпионата мира по взвешиванию тыкв 2019 года

Тыква-рекордсмен весом почти тонну выросла в Калифорнии. Именно там прошел Мировой чемпионат взвешивания тыкв 2019 года. Первое место завоевал местный, калифорнийский, фермер Леонардо Урена. За гигантский плод, который весит 986 килограммов, он получил вознаграждение 15 225 долларов. В этом году тыква-победитель на 2 килограмма тяжелее прошлогоднего рекордсмена. А вот мировое первенство принадлежит овощу с весом 1190 килограммов. Его вырастили 2016 м.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве. Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде. Там уже начали готовиться к Хэллоуину.

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А еще мы разбирались в том, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Мы рассмотрели лучшие идеи с фото, чтобы сделать идеальный Светильник Джека, который можно будет с гордостью поставить на свой подоконник 31 октября.

И придумывали, что приготовить из тыквы и составили ТОП-5 осенних рецептов. В него вошли крем-суп из тыквы с шампиньонами, вегетарианский плов с тыквой и морковью, тыквенные оладьи и другие прекрасные осенние блюда, которые стоит приготовить накануне Хэллоуина.

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