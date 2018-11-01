У американского топ-дипломата обнаружили рак, как у Маккейна

Посол США признался, что после продолжает лечение после операции и каждый год должен посещать онколога для профилактики

У главы посольства США в России обнаружено онкологическое заболевание – в интервью изданию Desert News Джон Хантсман признался, что болен меланомой, одной из разновидностей рака кожи.

По его словам, все началось с маленькой черной точки за ухом, после которой он заметил еще одну на бедре. Будучи в США Хантсман сдал анализы, которые показали у него признаки злокачественной опухоли.

Впрочем, врачи его утешили, что это лишь первая стадия заболевания. Поэтому хирурги успешно удалили оба образования, и теперь дипломат продолжает лечение и каждый год должен посещать онколога для профилактики.

Хантсман отмечает, что онкология в его семье – наследственное заболевание. Именно от рака умер его отец. Кроме того, именно эту разновидность заболевания диагностировали у покойного сенатора Джона Маккейна.

Напомним, ранее Джон Хантсман рассказал, какими способами Кремль оказывает на него психологическое давление.

Как уже сообщалось, должность американского посла экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман занимает с сентября прошлого года.

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