У американского топ-дипломата обнаружили рак, как у Маккейна

Сегодня, 20:12

Посол США признался, что после продолжает лечение после операции и каждый год должен посещать онколога для профилактики

Джон Хантсман. Фото: Gage Skidmore/Flickr
Джон Хантсман. Фото: Gage Skidmore/Flickr

У главы посольства США в России обнаружено онкологическое заболевание – в интервью изданию Desert News Джон Хантсман признался, что болен меланомой, одной из разновидностей рака кожи.

По его словам, все началось с маленькой черной точки за ухом, после которой он заметил еще одну на бедре. Будучи в США Хантсман сдал анализы, которые показали у него признаки злокачественной опухоли.

Впрочем, врачи его утешили, что это лишь первая стадия заболевания. Поэтому хирурги успешно удалили оба образования, и теперь дипломат продолжает лечение и каждый год должен посещать онколога для профилактики.

Хантсман отмечает, что онкология в его семье – наследственное заболевание. Именно от рака умер его отец. Кроме того, именно эту разновидность заболевания диагностировали у покойного сенатора Джона Маккейна.

Напомним, ранее Джон Хантсман рассказал, какими способами Кремль оказывает на него психологическое давление.

Как уже сообщалось, должность американского посла экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман занимает с сентября прошлого года

Также мы писали, что посол США в России назвал позицию США относительно оккупированного Крыма остается однозначной – полуостров принадлежит Украине.
рак, онкология, посол США, Хантсман, посольство США
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"Сегодня"

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