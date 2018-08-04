У США появились новые данные о нарушении Москвой санкций ООН против Северной Кореи

Россия нарушает санкции Организации Объединённых Наций в отношении Северной Кореи, вступившие в силу в сентябре 2017 года. Так, РФ выдает северокорейским гражданам разрешения на работу, а также разрешения на создание совместных предприятий с КНДР. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео 4 августа в Сингапуре.

Госсекретарь США подчеркнул, что если данные о нарушении резолюции подтвердятся, Вашингтон будет обсуждать с Москвой этот "серьезный вопрос". Помпео добавил, что США ожидают от России, Китая и других стран полного соблюдения резолюций, принятых ООН по Северной Корее.

Как сообщалось, КНДР в нарушение санкций ООН, введенных в декабре 2017 года, не заморозила и не прекратила развитие своей ядерной и ракетной программ. Такие выводы содержаться в конфиденциальном докладе Организации Объединенных Наций, представленном в комитете Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

Как мы уже писали, санкции ООН Северная Корея обходит с помощью России. Так, КНДР продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.