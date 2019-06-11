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У Трампа рассказали, как США отвечают на хакерские атаки России и Китая

11 июня, 17:39

В ответ на хакерские атаки США действуют не только в киберпространстве

Джон Болтон
Джон Болтон. Фото: Flickr

Соединенные Штаты предпринимают ответные действия в связи с хакерскими атаками России и Китая. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой Wall Street Journal. При этом он подчеркнул, что такие ответные шаги США делают не только в киберпространстве.

"Мы тоже продолжаем предпринимать свои ответные действия на это", – подчеркнул советник главы вашингтонской администрации, комментируя утверждения о вмешательстве России, Китая и других стран в избирательные процессы в США, а также якобы предпринимаемые Москвой и Пекином хакерские атаки на американские компьютерные системы. "Это не просто Россия", - сказал Болтон, имея в виду страны, которые ведут операции против США в киберпространстве.

Говорить конкретно об ответных шагах США Болтон отказался.

"Я просто выскажусь гипотетически. Скажем, имеется структура, которая пытается вмешиваться в ход американских выборов. Наступательная кампания (США) означает недопущение достижения ими (противниками – Ред.) такой цели, уничтожение их потенциала, другие (ответные) действия. Это не должно быть полностью симметричным. Иными словами, наш ответ на усилия (противников) в киберпространстве с целью срыва (американских) выборов не должен быть лишь в киберпространстве", - заявил представитель Белого дома.

Ранее генсек НАТО Йенс Солтенберг заявил, что Альянс ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах".

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Тег Китай, США, Болтон, кибератака

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Источник:

ТАСС

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