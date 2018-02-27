Убийство Немцова: Госдеп США обратился к России с призывом

Сегодня, 10:47

Американцы напомнили Кремлю о соблюдении обязательств по защите прав человека в РФ

Борис Немцов. Фото: wikipedia.org
Борис Немцов. Фото: wikipedia.org

Убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, в честь которого переименовали улицу в Вашингтоне перед посольством РФ, должно быть раскрыто, а все виновные, в том числе заказчики преступления, должны понести ответственность. Об этом говорится в сообщении Госдепа США, которое опубликовала в Twitter спикер ведомства Хизер Нойерт.

"Три года назад оппозиционный лидер Борис Немцов был убит неподалеку от Кремля. Как ключевой деятель российского демократического движения, бывший региональный губернатор, министр энергетики и заместитель премьер-министра, Борис Немцов посвятил свою жизнь службе обществу и достижения цели более свободной и процветающей России. Память о нем продолжает вдохновлять российский народ и многих в мире участвовать в сложной и иногда опасной борьбе за справедливое, демократическое и подотчетное управление", – говорится в заявлении.

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Госдеп призвал российские власти сделать все возможное, чтоб виновные понесли наказание.

"В память о жизни и работе Бориса Немцова мы вновь обращаемся с призывом к правительству России соблюдать свои обязательства по содействию и защите общих прав человека, в том числе свободы высказываний, мирных собраний и свободы объединений. Мы снова настоятельно призываем российское правительство обеспечить, чтобы все, кто имеет отношение к этому преступлению, включая тех, кто организовал и заказал его, были привлечены к ответственности", – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

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Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Ранее стало известно, что Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 26 февраля, по всему миру прошли марши памяти оппозиционера. Наиболее массово марш прошел в Москве – в нем приняли участие около 50 тысяч человек.
Россия, США, убийство, немцов, госдеп
Источник:

"Сегодня"

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