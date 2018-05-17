Ученые предупредили о демографической катастрофе в США

В США в 2017 году снизились показатели рождаемости среди 20- и 30-летних женщин, а общее число появившихся на свет детей в стране опустилось до самого низкого за последние 30 лет уровня. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на правительственный доклад.

Были проанализированы практически 100% свидетельств о рождении, выданных в США. Всего было зарегистрировано 3,853 млн новорожденных. В последний раз, как отметил еженедельник, такой низкий показатель фиксировался в стране в 1987 году.

Рождаемость начала падать еще в 2014 году. Авторы обратили внимание на то, что это достаточно странно, так как снижение произошло на фоне уверенного экономического роста в стране, а экономический подъем обычно сопровождался увеличением рождаемости

Ранее о том, сколько людей будет жить в Украине в середине ХХІ столетия, в интервью сайту "Сегодня" рассказала Ирина Курило, заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М.В.Птухи НАН Украины.

По словам социолога, с 2008-го в Украине, после периода падения и стагнации продолжительности жизни, наметился ее рост, однако сейчас ситуация с этим неоднозначная.

Напомним, население Украины про­­должает сокращаться: согласно данным Мин­­юста, в 2016-м умерло на 184,3 тысячи украинцев больше, чем родилось.

Детальнее читайте на сайте сегодня в статье "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".