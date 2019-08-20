Угроза со стороны России и Китая в космосе неуклонно растет – Нацразведка США

/ Фото: Pixabay

Угроза со стороны России и Китая в отношении космических систем США и их союзников продолжает "неуклонно расти". С таким утверждением выступил во вторник исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр.

"Все знают, что у США и наших союзников есть жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные. Однако эти интересы находятся под растущей угрозой по мере того, как Китай и Россия создают разрушительное оружие. Угроза американским и союзническим космическим системам продолжает неуклонно расти", - сказал он на заседании Национального космического совета.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, в свою очередь, сообщил, что командование Космическими силами США будет сформировано и начнет работу 29 августа.

"Командование Космическими силами США будет сформировано на следующей неделе, 29 августа", - сказал он.

Реклама

"Мы немедленно передадим ему в подчинение 87 частей и подразделений", - проинформировал также Данфорд.

"Когда генерал (Джон) Реймонд примет на себя командование, в его подчинении будут находиться силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе", – добавил генерал.

"Вскоре Конгресс (США) одобрит, а президент подпишет документ о создании шестого вида ВС США (в дополнение к Армии США (сухопутным войскам), ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране – Ред.) – Космических сил США", – отметил в свою очередь вице-президент США Майкл Пенс.

"На следующей неделе мы сформируем новое объединенное командование – Командование Космическими силами США", - уточнил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США заявили, что Россия и Китай разрабатывают технологии, благодаря которым они смогут нанести удар по Соединенным Штатам в космосе. Отмечается, что американские спутники могут быть выведены из строя, так как у России и Китая есть технологии для угрозы безопасности Штатов в космосе.

Мы также писали, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил и поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения конгрессом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама