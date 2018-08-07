Украина в ООН призвала усилить давление на Россию за ее агрессию

Сегодня, 04:11

Витренко также призвал ООН "быть более активными" в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время мероприятий ООН, посвященных 10-й годовщине начала российско-грузинской войны, призвал усилить давление на Россию за ее агрессию. Об этом сообщает "Укринформ".

"Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что российский режим понимает только язык силы", – заявил представитель Украины.

Он также призвал ООН "быть более активными" в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах.

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"Несмотря на наличие соответствующих механизмов, таких как Женевские международные дискуссии, Нормандский формат или Трехсторонняя контактная группа, Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию", – подчеркнул украинский дипломат.

Но более важным, по его словам, должна оставаться последовательная и консолидированная политика международного сообщества в отношении российской оккупации и аннексии для обеспечения мирного решения конфликтов в регионе и мире.

"Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям", – отметил представитель Украинской миссии при ООН.

Ранее грузинский президент Гиорги Маргвелашвили заявил, что на планы по вступлению Грузии в НАТО Москва никак не повлияет, даже не смотря на якобы угрозу безопасности России, о которой говорил российский лидера Владимир Путин.

Напомним, после встречи с президентом США российский лидер в интервью американскому телеканалу рассказал, что реакция на вступление Украины и Грузии в НАТО будет "крайне негативной". Он воспринимает вход этих стран в Альянс как прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности РФ.

Заявление Путина об Украине прокомментировал президент Петр Порошенко.Он уверен, что Украина остается в приоритетах НАТО и США, а на слова российского лидеру он сказал: "…если так много говорил, то и ему оно чешется".

Ране генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия не имеет права вмешиваться в отношения Украины и Грузии с НАТО. Он объяснил, кто будет принимать решение о членстве стран-аспирантов в Альянсе.
Россия, Грузия, Украина, Абхазия, война, ООН, Витренко, южная осетия

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