Умер легендарный американский писатель и журналист Том Вулф

В США в возрасте 87 лет умер известный американский журналист и писатель Том Вулф. Его агент Линн Несбит сообщила, что накануне писатель попал в больницу с инфекцией.

Том Вулф был пионером в направлении "новой журналистики". В числе первых произведений в этом жанре называют его книгу 1965 года "Конфетнораскрашенная мандариноволепестковая обтекаемая малютка", которая представляла собой сборник эссе Вулфа для различных изданий и стала бестселлером.

Он является обладателем семи литературных премий, среди которых Медаль Национального книжного фонда за выдающийся вклад в литературу США.

За свою жизнь Вулф написал 15 книг, три из которых – экранизированы. Он сотрудничал с такими известными журналами как The Washington Post, New York Times, Rolling Stones, Esquire, Harper’s, New York Herald Tribune и другими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Умер известный певец Вадим Мулерман с украинскими корнями

Отличительной внешней чертой Вулфа был белый костюм, который писатель не снимая носил с 1962 года. В 2006 году это стало поводом для шутки в популярном мультипликационном сериале "Симпсоны". В эпизоде высмеивалась преданность Вулфа к белым пиджакам — испачканный шоколадом, писатель незамедлительно снимает его, обнаруживая точно такой же, надетый под ним.

Ранее ушел из жизни грузинский актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Сократович Цуладзе. О том, что он умер на 84-м году жизни в Тбилиси, сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

Напомним, руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался в ночь с 5 на 6 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин.