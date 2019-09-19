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Ураган "Умберто" обесточил треть Бермудских островов

19 сентября, 04:25

Электроснабжение нарушено у 22 470 пользователей

/ Фото: AFP

Треть Бермудский островов отключена от электроснабжения из-за технического сбоя на фоне приближающегося к региону урагана Умберто, сообщает пресс-служба компании-поставщика электричества BELCO.

Отмечается, что электроснабжение нарушено у 22 470 пользователей Бермудских островов из проживающих здесь 65 000 человек.

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По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Умберто" достиг уже третьей категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Он находится в 160 км к северо-западу от побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 54,1 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 8,6 м/с.

Напомним, что ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Также мы писали о том, что представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

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Багамы электричество ураган непогода бермудские острова

Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

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