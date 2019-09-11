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Ураган "Дориан" унес жизни полсотни людей на Багамских островах

11 сентября, 01:41

На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений

Последствия урагана "Дориан" на Багамах и в штате Северная Каролина

Последствия урагана "Дориан" на Багамах и в штате Северная Каролина / Фото: AFP

Минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 45 погибших. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.

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Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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Багамы жертвы ураган Багамские острова Дориан

Источник: ТАСС

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