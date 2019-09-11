Ураган "Дориан" унес жизни полсотни людей на Багамских островах

Минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось о 45 погибших. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.
Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".
Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.
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