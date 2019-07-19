Уроки электронной войны в Украине: артиллеристы США возвращаются к работе с картами

Обучению ручному наведению огня предоставлялось меньше внимания после введения продвинутой системы артиллерийских тактических данных

Американская артиллерия. Фото: army.mil.

После анализа ситуации в Крыму и на Донбассе школа артиллерии США начинает обращать все больше внимания на изучение ручных методов наведения огня и проведения артиллерийских стрельб, пишет издание Сухопутных войск США Army.mil.

"Возвращение к картосхемам – большой шаг, – говорит изданию сержант Чад Пейн, инструктор курса специалистов по огневому контролю - не поняв картосхему, нельзя понять, что делает автоматизированная система".

Обучению ручному наведению огня предоставлялось меньше внимания после введения продвинутой системы артиллерийских тактических данных (AFATADS), которая позволила значительно ускорить процесс ведения огня.

Однако теперь распространение получили средства электронной войны. Электронная война может влиять на связь, работу автоматизированных систем, доступ к системам геолокации.

Так в Крыму и на Востоке Украины, электронные системы не работали. Они были отключены инструментами электронной войны, говорится в статье. Также распространились кибернападения на гражданские компании.

Противники США имеют меньшие возможности, отметил полковник США Сэмюэль Сейн, "поэтому они будут искать творческие пути, как уменьшить эффективность и вывести из работы некоторые из наших систем".

Ранее в НАТО заявили, что украинские военные имеют уникальный военный опыт, аналогов которому нет.

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