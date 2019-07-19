Ситуация на Донбассе: и ВСУ, и боевики понесли серьезные потери

За минувшие сутки один боец ВСУ погиб из-за подрыва, а вражеские обстрелы ранили еще двоих

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За прошлые сутки, 18 июля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб из-за подрыва и во время вражеских обстрелов двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили вблизи Песков. У Троицкого велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а неподалеку Каменки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Окраина Водяного попала под обстрел из станкового противотанкового гранатомета. Еще два обстрела из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в районе Павлополя. Вблизи Ломакиного стреляли из миномета калибра 82 мм, а у Пищевиков – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз. Окраина Майорска попала под огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 18 июля одного оккупанта уничтожено и двое ранены", - рассказали в ООС.

Напомним, 17 июля на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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