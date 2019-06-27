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Утонувшая вместе с отцом дочь продолжала обнимать его и после смерти

27 июня, 22:03

Трагическая история произошла в США


При попытке перебраться из Мексики в США погиб мигрант из Сальвадора и его годовалая дочь. Все произошло прямо на глазах матери. Семья несколько месяцев ждала разрешение въехать в США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп придерживается жетской политики по отношению к нелегальным мигрантам, и всячески продвигает идею строительства бетонной стены на границе с Мексикой.

Сальвадорская семья, с которой произошла трагедия, жила в мексиканском лагере для мигрантов Матаморос. Там стоит невероятная жара, рассказала мать погибшей девочки. Когда уже не было сил ждать официального разрешения, решились переплыть реку Рио Гранде. Мужчина с дочерью перебрался на американскую сторону и оставил ребенка ждать на берегу, а сам поплыл к жене.

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Но девочка испугалась и прыгнула в воду. Отец попытался спасти дочку, но обоих понесло сильным течением. Лишь на следующий день после трагедии их тела нашли на берегу со стороны Мексики. Девочка при этом даже после смерти обнимала отца.

Как ранее сообщали "Сегодня", 26 июня в знак несогласия с жесткой политикой в отношении мигрантов подал в отставку глава таможенно-пограничной службы США.

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Тег Мексика, Сальвадор, США, мигранты, Трамп, стена

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Сегодня

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