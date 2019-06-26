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Главный пограничник США подал в отставку

26 июня, 04:18

Джон Сандерс управлял Таможенно-пограничной службой с апреля этого года

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США Джон Сандерс заявил, что уходит с должности в то время, как в Штатах не утихают скандалы с ненадлежащим обращением с задержанными детьми – нелегальными мигрантами.

Чиновник отметил, что оставит службу 5 июля, сообщил телеканал CNN.

"Я оставляю на ваше усмотрение определить, был ли я успешен", — написал Сандерс в официальном письме работникам службы, который оказался в распоряжении журналистов.

Джон Сандерс управлял Таможенно-пограничной службой с апреля этого года.

Заявление чиновника об отставке совпало с громкими протестами в США по поводу ужасного обращения с задержанными на границе детьми-мигрантами. По сообщениям, около 250 детей в течение недель находились в условиях, которые не отвечают санитарным нормам.

В ведомстве отрицают, что именно это стало причиной решения Джона Сандерса. Сам же чиновник ее не называет.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

Аллеса отправили в отставку после того, как накануне Трамп принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Секретная служба США подчиняется министру внутренней безопасности. 

По данным информационного портала "Аксиос", президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности недостаточно жесткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.

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Тег США, отставка, мигранты

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