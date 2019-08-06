Среди пострадавших есть ребенок, у которого сломаны кости

/ Фото: AFP

Увеличилось количество пострадавших после стрельбы в Эль-Пасо https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE 2019-08-06T01:56:31+03:00 США Среди пострадавших есть ребенок, у которого сломаны кости

Жертвами стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо, что в штате Техас, стали граждане США, Мексики и Германии, 15 раненых остаются в больнице, еще девять выписаны. Об этом сообщил начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен, – сообщает телекомпания CNN .

"Подтверждено, что 22 человека были убиты. Точное число убитых граждан Мексики составляет 8. Пятнадцать пациентов находятся в больнице, состояние двух из них критическое. Девять человек были выписаны", — заявил шеф полиции.

Общее число пострадавших увеличилось с 26 до 27 человек, так как один из них приехал в больницу самостоятельно. "В числе пострадавших есть ребенок, у которого сломаны кости, и еще один человек, получивший травмы при попытке спастись бегством", — уточнил правоохранитель. По его словам, в числе жертв — один гражданин Германии, 13 граждан США и семеро мексиканцев. Гражданство еще одного убитого не установлено.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены.

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В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн. Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейский.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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