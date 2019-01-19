В Черное море направляется американский эсминец
США продолжают оказывать поддержку для обеспечения безопасности в регионе
Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в соцсети Facebook.
"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Берк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает!", – написал он.
Как прокомментировали в свою очередь в 6-м флоте ВМС США, Штаты продолжают оказывать поддержку союзникам для обеспечения безопасности в регионе.
"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", – отмечает командир эсминца Мэтью Пауэлл.
Ранее мы писали о том, как Черное море вошел корабль Шестого флота Военно-морских сил США USS FortMcHenry (LSD 43).
Напомним, недавно в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который пришел в Украину после нападения россиян в Черном море.
Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Черном море, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь".
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