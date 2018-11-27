Десять кораблей, вертолеты и самолеты: в СБУ рассказали об атаке России в Азовском море

Россия показала свою "отвагу", напав на украинцев с пятикратным преимуществом и при поддержке авиации

Россияне атаковали украинские корабли 25 ноября в Азовском море с большим преимуществом в собственных силах. Об этом рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отмечается, что огонь ракетами по катерам ВМС Украины также открывал российский штурмовик.

"Против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили шесть "ФСБшных" и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ. Кстати, по подтвержденной оперативной информации СБУ один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", – говорится в сообщении СБУ.

Накануне в СБУ подтвердили, что после атаки в Азовском море россиян, на борту украинских кораблей были сотрудники спецслужбы. Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведовательному обеспечению.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообществу в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.