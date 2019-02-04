В Чикаго произошла стрельба, двое погибших

Огонь по толпе посетителей бара открыли из серебряного Ford

Фото: Sun-Times.

В Чикаго произошла стрельба, двое погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/781/20e/5c578120e8ffc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/781/20e/5c578120e8ffc.jpg 2019-02-04T02:07:40+02:00 США Огонь по толпе посетителей бара открыли из серебряного Ford

В Чикаго произошла перестрелка в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии.

Об этом пишет The Star.

"Власти утверждают, что два человека погибли, а пять других были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго", – говорится в сообщении.

Чикагская полиция сообщает, что нападение произошло около 2:00 утра в воскресенье после того, как толпа людей вышла из бара "Рейнольд" после драки внутри.

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Полиция утверждает, что один из нападавших открыл огонь по толпе из серебряного Ford, неизвестно, был ли кто-нибудь из его мишеней участником драки, или нападавший стрелял наугад. Автомобиль уехал с места происшествия.

Двое мужчин в возрасте 36 и 39 лет скончались после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета. Еще один человек находится в критическом состоянии.

По данным полиции, трое из четырех раненых находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о стрельбе, которая произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.

Ранее сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.

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