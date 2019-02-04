Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Чикаго произошла стрельба, двое погибших

Сегодня, 02:07

Огонь по толпе посетителей бара открыли из серебряного Ford

Фото: Sun-Times
Фото: Sun-Times.
В Чикаго произошла стрельба, двое погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/781/20e/5c578120e8ffc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/781/20e/5c578120e8ffc.jpg США Огонь по толпе посетителей бара открыли из серебряного Ford

В Чикаго произошла перестрелка в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии.

Об этом пишет The Star.

"Власти утверждают, что два человека погибли, а пять других были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго", – говорится в сообщении.

Чикагская полиция сообщает, что нападение произошло около 2:00 утра в воскресенье после того, как толпа людей вышла из бара "Рейнольд" после драки внутри.

Читайте также

Полиция утверждает, что один из нападавших открыл огонь по толпе из серебряного Ford, неизвестно, был ли кто-нибудь из его мишеней участником драки, или нападавший стрелял наугад. Автомобиль уехал с места происшествия.

Двое мужчин в возрасте 36 и 39 лет скончались после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета. Еще один человек находится в критическом состоянии.

По данным полиции, трое из четырех раненых находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о стрельбе, которая произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.

Ранее сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, стрельба, погибшие, чикаго

Вы сейчас просматриваете новость " В Чикаго произошла стрельба, двое погибших". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве задержали мужчину, который выстрелил ребенку в лицо

1 февраля, 19:12

Правоохранители нашли подозреваемого во время осмотра территории

Полиция разыскивает мужчину, который в Киеве выстрелил в ребенка

1 февраля, 17:26

Стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема в столице

Парень устроил стрельбу в московском метро: видео

1 февраля, 04:24

Мужчина угрожал расстрелять инспектора службы безопасности московского метрополитена

Расстрел семейной пары в Николаеве: стали известны новые подробности убийства

31 января, 18:41

Стали известны подробности о расследовании стрельбы в Николаеве

На Корсике пожилой мужчина открыл огонь по прохожим

31 января, 02:38

В общей сложности пострадали шесть человек, один из них позже скончался до прибытия в больницу

В Бердянске россиянин устроил стрельбу в больнице: появились новые подробности

30 января, 23:01

По факту происшествия проводится расследование

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади