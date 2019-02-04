В Чикаго произошла стрельба, двое погибших
Огонь по толпе посетителей бара открыли из серебряного Ford
В Чикаго произошла перестрелка в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии.
Об этом пишет The Star.
"Власти утверждают, что два человека погибли, а пять других были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго", – говорится в сообщении.
Чикагская полиция сообщает, что нападение произошло около 2:00 утра в воскресенье после того, как толпа людей вышла из бара "Рейнольд" после драки внутри.
Полиция утверждает, что один из нападавших открыл огонь по толпе из серебряного Ford, неизвестно, был ли кто-нибудь из его мишеней участником драки, или нападавший стрелял наугад. Автомобиль уехал с места происшествия.
По данным полиции, трое из четырех раненых находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы писали о стрельбе, которая произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.
Ранее сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.
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