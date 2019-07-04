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В ЦРУ шутливо прокомментировали сбой в работе Instagram

4 июля, 09:11

На своей странице в Twitter ЦРУ посоветовало пользователям попробовать выключить и включить соцсеть

Фото: Pixabay

Центральное разведывательное управление США шутливо прокомментировало сбой в работе Instagram. В частности, на своей странице в Twitter ЦРУ посоветовало пользователям "попробовать выключить и включить" соцсеть.

"Да, у нас тоже проблемы с Instagram. Нет, это не из-за нас. Нет, мы не можем отремонтировать ваш Instagram. А вы пробовали его выключить и включить?" - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля, пользователи крупнейших социальных сетейFacebook и Instagram сообщили о перебоях в работе. Ресурс Downdetector, мониторящий состояние разных ресурсов, подтвердил проблемы с социальными сетями на территории Европы, западного побережья США, Южной Америки, а также Малайзии и Индонезии.

Смотрите также в сюжете о том, на что обращают внимание работодатели в соцсетях:

82% пользователей отмечают проблемы с отображением ленты Facebook – не грузятся картинки или видео, а 9% отмечают проблемы с открытием веб-страницы соцсети. Те же проблемы происходят и с Instagram. Более того, мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger не у всех пользователей корректно работают: сообщения с вложенными картинками не отображаются.

Карта глобального сбоя соцсетей
Карта глобального сбоя соцсетей Фото: Mashable

Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Пользователи отмечают проблемы с отображением ленты Instagram и Facebook
Пользователи отмечают проблемы с отображением ленты Instagram и Facebook Фото: Сегодня

Вечером Facebook дал комментарий изданию Mashable о причинах сбоя в соцсетях.

Во время одной из наших операций по техническому обслуживанию мы случайно вызвали проблему, которая заблокировала пользователям возможность загружать и просматривать фотографии и видео. Мы оперативно работаем над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет

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Тег ЦРУ, соцсети, Instagram

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