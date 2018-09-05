В Египте у посольства США прогремел взрыв
Мужчина прятал взрывное устройство в чемодане
"Представители египетской службы безопасности заявили, что арестовали человека, подозреваемого в том, что он бросил подозреваемое взрывное устройство в здание посольства США в самом сердце столицы Египта Каире", – говорится в сообщении.
Свидетели сказали, что человек бросил устройство в посольство, но оно отскочило назад после удара об бетонное ограждение. Устройство не сработало, только поднялся дым.
Подозреваемого держали прохожие до того, как приехала полиция.
"Подозреваемый был мужчиной в возрасте 20 лет, на котором были белые брюки и черная футболка", – говорится в сообщении.
Никто не пострадал.
Ранее возле посольства США в Пекине прогремел взрыв. По сообщениям СМИ, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение.
Кроме того, на посольство США в Черногории было совершено нападение. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.