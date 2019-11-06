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В Facebook утверждают, что партнеры соцсети имели доступ к данным о группах пользователей

6 ноября, 02:50

Представители компании намерены уведомить не менее 100 своих партнеров из числа разработчиков о данной ситуации

/ Фото: Reuters

Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, по ошибке предоставляла своим партнерам доступ к некоторым данным о группах пользователей. Об этом говорится в заявлении компании.

Как следует из документа, речь идет об информации, которая касается групп пользователей, именах их участников, а также сведений об их активности в соцсети. Специалисты компании в рамках проверки, которая проводится с апреля 2018 года, выяснили, что по ошибке доступ к указанной информации дольше, чем предполагалось, имели некоторые сторонние разработчики приложений. Они могли получать эти сведения до недавнего времени, сейчас доступ закрыт. Когда это было сделано, не уточняется.

Представители компании намерены уведомить не менее 100 своих партнеров из числа разработчиков о данной ситуации. Их также попросят удалить всю информацию, которую они могли ранее таким образом получить. Представители Facebook заостряют внимание на том, что пока не обнаружили свидетельств каких-либо злоупотреблений, касающихся указанных сведений.

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Компанию Facebook ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

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Напомним, в прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

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Источник: ТАСС

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