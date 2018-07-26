В Голливуде уничтожили звезду Трампа

Звезду президента США Дональда Трампа в Голливуде разрушили. Неизвестный с киркой чуть ли не в пыль раздробил памятную плиту.

По словам очевидцев, мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, а в нем прятал альпинистское снаряжение. Когда расправился со звездой президента США, вызвал полицейских и показался им сам.

Звезду Трампа, которую он получил за несколько собственных телепроектов, портят уже не впервые. Еще до выборов президента США два года назад – ее разоряли, обрисовывали свастикой и ограждали забором.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал помнить общую историю.

Ранее в Нью-Йорке произошел пожар в здании Trump Tower. По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

Также скандальный британский комик Саша Барон Коэн опубликовал на своей Twitter-странице проморолик будущего комедийного фильма. На видео показаны фрагменты речи президента США Дональда Трампа, в которой он критикует Коэна.