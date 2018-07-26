В Голливуде уничтожили звезду Трампа

Вчера, 13:02

Памятную плиту раздробили киркой, виновник сам сдался полиции

Фото: AFP
Фото: AFP

Звезду президента США Дональда Трампа в Голливуде разрушили. Неизвестный с киркой чуть ли не в пыль раздробил памятную плиту.

По словам очевидцев, мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, а в нем прятал альпинистское снаряжение. Когда расправился со звездой президента США, вызвал полицейских и показался им сам.

Звезду Трампа, которую он получил за несколько собственных телепроектов, портят уже не впервые. Еще до выборов президента США два года назад – ее разоряли, обрисовывали свастикой и ограждали забором.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал помнить общую историю. 

Ранее в Нью-Йорке произошел пожар в здании Trump TowerПо данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

Также скандальный британский комик Саша Барон Коэн опубликовал на своей Twitter-странице проморолик будущего комедийного фильма. На видео показаны фрагменты речи президента США Дональда Трампа, в которой он критикует Коэна.
Голливуд, скандал, Трамп, звезда
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Харви Вайнштейн. Фото: AFP

Появились новые подробности скандала с Харви Вайнштейном

12 Февраля, 12:13

Продюсер нанимал работников, которые специально подбирали ему женщин

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

У главного экономического советника Трампа случился сердечный приступ

12 Июня, 10:43

Дональд Трамп назначил Ларри Кудлоу главным экономическим советником Белого дома в марте текущего года
Загрузка...

Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: Getty

Новый скандал: Канье Уэст засоряет Twitter сообщениями и хвалит Трампа

26 Апреля, 18:06

Рэпера успели раскритиковать многие знаменитости

Шоу-бизнес

Денег осталось совсем немного. Фото: who.com.au

Николас Кейдж растратил почти все свое состояние

18 Февраля, 13:59

Актер за последние семь лет потратил большую часть своего 150-миллионного состояния
Загрузка...