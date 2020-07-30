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В Google заверили, что компания сохранит нейтралитет во время президентских выборов в США

30 июля, 02:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Выборы президента США намечены на 3 ноября

Американская компания Google будет сохранять нейтралитет во время президентской гонки в США и не станет поддерживать ни одного из кандидатов. Об этом заявил ее директор Сундар Пичаи, – пишет ТАСС.

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Старший республиканец комитета Джим Джордан (от штата Огайо) спросил Пичаи, намерена ли компания "изменить свои функции" с целью поддержки наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена. "Мы поддерживаем обе избирательных кампании. Мы считаем, что политическая реклама является важной составляющей свободы слова в демократических странах", — ответил глава Google. Он также заверил, что компания взаимодействует с избирательными штабами кандидатов в президенты от демократов и республиканцев беспристрастно и "в рамках закона".

"Мы не будем делать какой-либо работы, чтобы изменить ситуацию политически в ту или иную сторону. Это не соответствует нашим ценностям", — сказал Пичаи. Позже он добавил, что "дает обязательства". "Мы по-прежнему будем занимать нейтральную позицию, так всегда и было", — заверил он.

По словам законодателя, есть свидетельства того, что во время президентской гонки 2016 года в США компания Google пыталась поддержать демократов. Действующий американский лидер Дональд Трамп обвинял Google и другие технологические компании в предвзятом отношении к республиканцам и поддержке демократов.

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Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев — Трамп/

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Ранее сообщалось, что Байден сказал, когда озвучит имя своего претендента в вице-президенты США.

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выборы США Google

Источник: ТАСС

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