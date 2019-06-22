Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Госдепе опровергли информацию об отправке руководству Ирана послания от Трампа

22 июня, 06:12

Трамп якобы потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images.

Госдеп США опроверг и назвал "иранской пропагандой" сообщения о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана.

"Сообщения о том, что послание было передано вчера ночью иранцам через оманский канал абсолютно ложны. Эти сообщения — чистая иранская пропаганда", — написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники, что иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок.

Позже иранская телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави сообщила, что иранские власти эту информацию опровергли.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, Трамп, послание, Госдеп США

Вы сейчас просматриваете новость " В Госдепе опровергли информацию об отправке руководству Ирана послания от Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помпео снова обвинил Иран в финансировании терроризма

Сегодня, 05:18

Если Тегеран не ратифицирует конвенцию против транснациональной организованной преступности и не прекратит финансирование террористов, США введет дополнительные меры

Трамп не хочет вступать войну с Ираном

Сегодня, 04:04

Я не стремлюсь к войне с Ираном, и если она произойдет, то будут разрушения, – Трамп

Трамп хочет встретиться з иранскими лидерами – СМИ

Вчера, 23:19

Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник, чтобы начать диалог

Выборы в Раду, конфликт Ирана и США, протесты в Грузии: итоги недели

Вчера, 20:01

Главные события недели в Украине и мире

За 10 минут до войны: Трамп рассказал о предотвращенном ударе по Ирану

Вчера, 18:36

США едва не нанесли удар по трем военным объектам в Иране

Иран мог сбить американский самолет на Ближнем Востоке: подробности

Вчера, 17:34

Инцидент произошел сразу после атаки на беспилотник в районе Ормузского пролива

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Как изменились требования к трудовому стажу

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Стефанчук рассказал, какие вопросы вынесут на референдум

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь