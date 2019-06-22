В Госдепе опровергли информацию об отправке руководству Ирана послания от Трампа

Трамп якобы потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок

Фото: Getty Images.

Госдеп США опроверг и назвал "иранской пропагандой" сообщения о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана.

"Сообщения о том, что послание было передано вчера ночью иранцам через оманский канал абсолютно ложны. Эти сообщения — чистая иранская пропаганда", — написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники, что иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок.

Позже иранская телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави сообщила, что иранские власти эту информацию опровергли.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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