В Госдепе США отреагировали на принятый в России закон об "иностранных агентах"

В Госдепе увидели противоречия в недавних словах Лаврова с новым российским законом

Морган Ортагус. Фото: facebook.com/usdos

В США раскритиковали принятый в России закон об "иностранных агентах" и считают, что он может поставить свободу слова под угрозу. Об этом заявила в Twitter официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус.

"Мы встревожены поспешным принятием российским парламентом еще одного закона об "иностранных агентах", который может использоваться для подавления независимых голосов. Призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по защите свободы слова", – написала американский дипломат.

В данном контексте Ортагус напомнила, что на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз цинично заявил на конференции ОБСЕ о соблюдении таких обязательств.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Госдума России разрешила признавать физических лиц "иностранными агентами". Закон предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Отметим, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписывал закон об иностранных агентах в СМИ.

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