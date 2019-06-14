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В Instagram произошел сбой

14 июня, 02:21

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США

Все клубы Премьер-лиги представлены в Instagram
Все клубы Премьер-лиги представлены в Instagram.

В социальной сети Instagram произошел сбой в ночь на пятницу в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись во Франции, Великобритании, Дании, Германии и других европейских странах, а также в Бразилии, Австралии и России. 

Большая часть пользователей не могут обновить ленту новостей (около 79%), 10% не могут зайти в приложение, и еще 9% испытывают трудности при просмотре сайта Instagram.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Instagram, сбой

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Источник:

ТАСС

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