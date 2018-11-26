В Калифорнии локализовали самый разрушительный пожар в истории

Сегодня, 14:23

Пламенем были уничтожены более 14 тыс. домов и 62 тыс. гектаров земли, а также унесены жизни 88 человек

Фото: AFP
Фото: AFP

В американской Калифорнии окончательно локализовали самый разрушительный и смертельный лесной пожар в истории штата, который охватил его пару недель назад.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства и защиты от пожаров, взять под контроль огонь удалось не без помощи природы – как мы уже писали, после пожаров на Калифорнию обрушились ливни. С другой стороны, это усложняет условия поисковых операций и угрожает самим спасателям из-за возможности оползней.

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В ведомстве отмечают, что пламенем были уничтожены более 14 тыс. домов и 62 тыс. гектаров земли, а также унесены жизни 88 человек. Однако эта цифра не является окончательной, поскольку, по словам шерифа округа Бьютт Кори Хонея, 249 человек остаются в списке пропавших без вести.

На данный момент тысячи людей не могут вернуться в свои дома и ночуют в специальных центрах, церквях и школах, а также в палатках и автомобилях.

Ранее сообщалось, что пожарные на 95% контролируют распространение огня.

Также мы писали, что в результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек.
США, пожар, огонь, Калифорния, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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