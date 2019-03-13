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В Калифорнии отменяют смертную казнь: президент Трамп против

Сегодня, 15:26

Президент признался, что не в восторге от решения губернатора Гэвина Ньюсома ввести мораторий на смертельную инъекцию

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
В Калифорнии отменяют смертную казнь: президент Трамп против //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg США Президент признался, что не в восторге от решения губернатора Гэвина Ньюсома ввести мораторий на смертельную инъекцию

В американском штате Калифорния официально запретят смертную казнь – указ о моратории на исполнение этой меры наказаний губернатор штата Гэвин Ньюсом подпишет 13 марта.

Стоит отметить, что на данный момент в калифорнийских тюрьмах содержатся 737 заключенных, которые ожидают смертельной инъекции. Этот штат является рекордсменом по этому показателю – это четвертая часть всех приговоренных к высшей мере наказания в стране, хотя в последний раз приговор приводили в исполнение еще в 2006 году.

Однако Ньюсом считает смертную казнь дискриминационной мерой, утверждая, что ее применяют необоснованно часто к людям с психическими заболеваниями, темнокожим и нищим людям, которые не могут себе позволить хорошего адвоката.

Кроме того, губернатор убежден, что данная мера наказания перестала быть для преступников сдерживающим фактором, поэтому не несет пользы с точки зрения общественной безопасности.

Глава штата напомнил о том, что в последние годы пятерых заключенных, которые были приговорены к казни, признали невиновными.

Такое решение уже раскритиковал глава государства Дональд Трамп.

"Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить казнь 737 хладнокровных убийц. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже!" – написал он в своем микроблоге Twitter.

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Стоит отметить, что в 2006 и 2016 годах калифорнийцы действительно высказались на референдумах против отмены смертной казни.

Напомним, что в прошлом году в американском штате Алабама казнили 83-летнего убийцу Уолтера Леруа Муди-младшего, который, таким образом, стал самым старым осужденным, погибшим от этой меры наказания после его возобновления в США в 70-х годах прошлого века.

Мы также писали, что экс-генпрокурор США Джефф Сешнс обещал требовать смертную казнь для преступника, расстрелявшего синагогу Tree of Life в городе Питтсбург. Ему уже предъявили обвинения по 29 пунктам, включая 11 эпизодов использования огнестрельного оружия для совершения убийства и преступлений на почве нетерпимости.

Кроме того, сообщалось об аресте 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса ДеАнджело, который оказался серийным убийцей, известным по прозвищу "серийный убийца Золотого штата".

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Тег преступление, Калифорния, смертная казнь, инъекция

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