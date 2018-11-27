В Калифорнии после лесных пожаров более 200 человек считаются пропавшими без вести

В округе Бьютт на севере американского штата Калифорния после разрушительных масштабных лесных пожаров пропавшими без вести считаются 203 человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказал шериф округа Кори Хонеа, власти полагают, что при пожаре на севере штата погибли 88 человек, новых тел найдено не было. Сейчас спасатели продолжают поиски и пытаются выяснить, что произошло с теми, кто числится в списках пропавших.

Пламенем были уничтожены более 14 тысяч домов и 62 тысяч гектаров земли. На данный момент тысячи людей не могут вернуться в свои дома и ночуют в специальных центрах, церквях и школах, а также в палатках и автомобилях.

Ранее мы писали о том, что в американской Калифорнии окончательно локализовали самый разрушительный и смертельный лесной пожар в истории штата, который охватил его пару недель назад. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства и защиты от пожаров, взять под контроль огонь удалось не без помощи природы – после пожаров на Калифорнию обрушились ливни. С другой стороны, это усложняет условия поисковых операций и угрожает самим спасателям из-за возможности оползней.