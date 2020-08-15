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В Калифорнии вспыхнул сильный лесной пожар: под угрозой оказались жилые дома

15 августа, 06:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Минимум три строения были уничтожены

Природный пожар, который начался на территории Национального заповедника Анджелес в американском штате Калифорния, распространился на 11,6 тысячи га., однако его площадь может увеличиться из-за жары. Об этом информирует CBS.

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Минимум три строения были уничтожены, более 5,4 тысячи домов находятся под угрозой. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что ранее природный пожар на склонах гор Сан-Габриель неподалеку от Лос-Анджелеса распространился на площади около 4 тыс. га. В борьбе с огнем приняли участие около 500 пожарных из округов Лос-Анджелес и Санта-Моника, 6 самолетов пожарной авиации, 9 вертолетов и 50 пожарных машин.

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Заместитель главы противопожарной службы округа Лос-Анджелес Дэвид Ричардсон выразил мнение, что на ликвидацию очага возгорания потребуется несколько суток. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии лесной пожар уничтожил городок из домов на колесах. Десятки людей и сотни гектаров леса пострадали в огне. Выгорело две сотни гектаров.

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