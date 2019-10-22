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В Калифорнии за гигантскую тыкву заплатили крупную сумму

22 октября, 03:07

Гигантскую тыкву оценили в 15 тысяч долларов

Вес тыквы-рекордсмена составил 986 килограммов

Вес тыквы-рекордсмена составил 986 килограммов / Фото: Сегодня

В американском штате Калифорния владелец самой большой тыквы получил 15 тысяч долларов – он вырастил урожай весом в 986 килограммов.

Победительницу с уважением возили по тамошним улицам, а меньшие тыквы пустили на пироги и устроили конкурс на скорейшее поедание одним только ртом, с заведенными за спиной руками. Участники хорошенько измазались, но говорят, что хорошее настроение того стоило.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве. Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде. Там уже начали готовиться к Хэллоуину.

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Фото: Getty Images

А еще мы разбирались в том, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Мы рассмотрели лучшие идеи с фото, чтобы сделать идеальный Светильник Джека, который можно будет с гордостью поставить на свой подоконник 31 октября.

И придумывали, что приготовить из тыквы, и составили ТОП-5 осенних рецептов. В него вошли крем-суп из тыквы с шампиньонами, вегетарианский плов с тыквой и морковью, тыквенные оладьи и другие прекрасные осенние блюда, которые стоит приготовить накануне Хэллоуина.

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США тыква Калифорния

Источник: Сегодня

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