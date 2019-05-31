В Киев прибыла временно поверенная в делах США: что известно о дипломате

До назначения в Украину Кристина Квин работала заместителем главы миссии в посольстве США в Бангкоке

Фото: twitter.com/usembassykyiv.

В Киев прибыла временно поверенная в делах США Кристина Квин. Об этом сообщили в Посольстве США в Украине.

"Перед тем Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланде; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в исполнительном аппарате президента. Кристина также работала в посольстве США в Москве, России; в миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, Бельгии; в Посольстве США в Маниле, на Филиппинах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Госдепартаменте США Кристина Квин работала над вопросами отношений с Европейским Союзом и двусторонних отношений со Словенией.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что покидающую свой пост посла США в Украине Мари Йованович заменит дипломат, который поддерживает американского президента.

Ранее мы писали, что Украина на некоторые период может остаться без посла США в связи завершением дипломатической миссии Мари Йованович и отсутствием новой кандидатуры Вашингтона. В комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, что будет после ухода Йованович.

В то же время в посольстве США сообщили, что у американского посла летом завершается трехлетний срок ее дипломатической каденции в Украине, и уход Йованович согласуется со сменой президента Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киев прибыла временно поверенная в делах США: что известно о дипломате". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"