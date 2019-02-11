В командовании ВС США заявили о начале вывода войск из Сирии в течение нескольких недель
По словам главы Центрального командования американской армии, сроки вывода войск будут зависеть от обстановки на месте
В течение нескольких недель может начаться вывод американских военных из Сирии. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.
"Возможно, недели. Однако повторюсь, все будет зависеть от обстановки на месте. Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели", – ответил Вотел на вопрос журналиста о сроках вывода войск.
Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.
В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.
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