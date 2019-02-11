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В командовании ВС США заявили о начале вывода войск из Сирии в течение нескольких недель

Сегодня, 08:01

По словам главы Центрального командования американской армии, сроки вывода войск будут зависеть от обстановки на месте

Фото: AFP
В командовании ВС США заявили о начале вывода войск из Сирии в течение нескольких недель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg США По словам главы Центрального командования американской армии, сроки вывода войск будут зависеть от обстановки на месте

В течение нескольких недель может начаться вывод американских военных из Сирии. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Возможно, недели. Однако повторюсь, все будет зависеть от обстановки на месте. Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели", – ответил Вотел на вопрос журналиста о сроках вывода войск.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

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Тег Сирия, США, военные, войска, вывод

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Источник:

ТАСС

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