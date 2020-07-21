В Конгрессе хотят защитить от хакеров разработки вакцины проти коронавируса: что предпримут

Информацию о вакцине могут украсть Россия и Китай

Лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует обсудить законопроект, который предусматривает наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса, – информирует Axios.

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В законопроекте говорится об обвинениях хакерских атаках из Китая, Ирана и России, мол, спецслужбы этих стран пытаются украсть информацию об исследованиях и разработках вакцин за границей.

"Мы видели, что другие страны, такие как Китай, используют коронавирус, для получения политических преимуществ в других странах. Мы не можем позволить нашим инновациям быть использованными Китаем, Россией или любыми другими хакерами", – заявил Маккарти.

Законопроект уполномочивает президента вводить санкции в отношении любого иностранного лица, которое занимается в киберпространстве деятельностью, угрожающей национальной безопасности или здоровому развитию экономики Соединенных Штатов.

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Он также дает президенту полномочия блокировать собственность таких иностранных субъектов и запрещать им въезд в США.

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Законопроект предусматривает доклад госсекретаря и директора Национальной разведки Конгрессу с подробным описанием масштабов иностранной кибердеятельности, расширяет полномочия федеральных правоохранительных органов для принятия мер в соответствии с рекомендацией комиссии по защите киберпространства.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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