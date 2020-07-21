В Конгрессе хотят защитить от хакеров разработки вакцины проти коронавируса: что предпримут

Лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует обсудить законопроект, который предусматривает наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса, – информирует Axios.
В законопроекте говорится об обвинениях хакерских атаках из Китая, Ирана и России, мол, спецслужбы этих стран пытаются украсть информацию об исследованиях и разработках вакцин за границей.
"Мы видели, что другие страны, такие как Китай, используют коронавирус, для получения политических преимуществ в других странах. Мы не можем позволить нашим инновациям быть использованными Китаем, Россией или любыми другими хакерами", – заявил Маккарти.
Законопроект уполномочивает президента вводить санкции в отношении любого иностранного лица, которое занимается в киберпространстве деятельностью, угрожающей национальной безопасности или здоровому развитию экономики Соединенных Штатов.
Он также дает президенту полномочия блокировать собственность таких иностранных субъектов и запрещать им въезд в США.
Законопроект предусматривает доклад госсекретаря и директора Национальной разведки Конгрессу с подробным описанием масштабов иностранной кибердеятельности, расширяет полномочия федеральных правоохранительных органов для принятия мер в соответствии с рекомендацией комиссии по защите киберпространства.
Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк