В Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса: как ее будут тестировать

Вакцина от коронавируса китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech была доставлена в Бразилию, где число заразившихся коронавирусом перевалило за 2 миллиона, и где начнется очередной этап ее испытаний. Об этом пишет Folha de S.Paulo.

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Самолетом доставлена партия из 20 тыс. доз. Этим количеством препарата будут привиты 9 тыс. добровольцев из числа медработников штатов Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Сул, Парана и столичного федерального округа. Первыми во вторник 21 июля уколы получат отобранные для участия в тестировании работники клинического госпиталя Сан-Паулу.

Всего более 1 млн человек выразили желание принять участие в испытаниях препарата, оставив заявки на созданной для этого правительством штата Сан-Паулу цифровой платформе. Окончательные выводы об эффективности препараты будут получены до конца года. После этого, в случае успеха, уже в первом квартале 2021 года, им в приоритетном порядке начнут вакцинировать медработников, пожилых людей, лиц, страдающих несколькими хроническими заболеваниями.

Также южноамериканской республике пройдут также клинические испытания британской вакцины ChAdOx1 nCoV-19, разработанной учеными Оксфордского университета. Ожидается, что с бразильской стороны в них примут участие 2 тыс. добровольцев.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии число зараженных коронавирусом перевалило за десятки тысяч в сутки.

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