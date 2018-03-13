В Конгрессе не нашли доказательств сговора РФ и Трампа

Республиканцы в Конгрессе США завершили расследование о связях Трампа с РФ

Республиканцы в комитете разведки Палаты представителей завершили проект доклада, в котором указывается, что не было никакого сговора или координации между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией.

Об этом сообщает AP.

После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник.

Общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, и разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что этот процесс, может занять недели.

Как говорится в публикации, проект доклада "обязательно порадует Белый дом и возмутит демократов комитета, которые еще не видели этот документ".

Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

В свою очередь, руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину, который заявляет о непричастности России к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Он также отметил, что хакеры, которые вмешались в избирательный процесс, были связаны с Кремлем.

Также 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37 страниц с доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления. Эти иностранцы вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.