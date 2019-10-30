В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции из-за операции в Сирии

Конгресс США / Фото: AFP

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Инициатива носит название PACT Act. Данный акроним образован от Protect Against Conflict by Turkey Act ("Закон о защите от конфликта со стороны Турции". – Ред.). Он обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400 у России. Автором законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

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Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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