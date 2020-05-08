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В Конгрессе США опубликовали почти 60 документов о вмешательстве России в выборы

8 мая, 02:57

Елена Кузьмич

Документы связаны с расследованием, которое проводили с 2017 год по 2018 год республиканцы

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Документы связаны с расследованием, которое проводили с 2017 год по 2018 год республиканцы, имевшие большинство в комитете до начала 2019 года. Законодатели пытались выяснить, координировали ли свои действия члены предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с российской стороной. Доклад по итогам этого расследования был опубликован 27 апреля 2018 года.

Ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого.

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Напомним, что вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. Американский президент неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

Заметим, что недавно министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает, что Россия может попытаться вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы, указав на возможные методы вмешательства.

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Россия выборы США президент вмешательство

Источник: ТАСС

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