Конгрессмены обеспокоены тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство

Дональд Трамп. Фото: AFP

В Конгрессе США Трампа призвали ввести новые санкции против России по делу Скрипалей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-29T23:39:00+03:00 США Конгрессмены обеспокоены тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство

В комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Об этом сообщает Bloomberg.

Об этом Трампа попросили в совместном письме глава комитета, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол.

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В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

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