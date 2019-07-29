В Конгрессе США Трампа призвали ввести новые санкции против России по делу Скрипалей

В комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.
Об этом сообщает Bloomberg.
Об этом Трампа попросили в совместном письме глава комитета, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол.
В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.
Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.
Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").
Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.
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