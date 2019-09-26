В Минюсте США не нашли нарушений в стенограмме разговора Трампа с Зеленским

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудники Минюста США, которые занимаются уголовными вопросами, изучили стенограмму телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера.

В итоге ведомство закрыло это дело.

В Минюсте изучили стенограмму, так как ранее получили информацию о том, что она может содержать признаки нарушения Трампом федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.

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Стенограмма подтверждает, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Но в ней нет признаков того, что Трамп пытался вынудить собеседника пойти на такой шаг.

В Минюсте США сообщили, что Трамп не поднимал тему этого расследования с генпрокурором страны Уильямом Барром.

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В министерстве пояснили, что сделали все свои выводы, основываясь исключительно на переданной Белым домом информации.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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