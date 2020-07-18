В мире число зараженных коронавирусом перевалило за 14 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

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По его информации, коронавирусом заразился 14 037 021 человек, из них 600 665 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 638 002) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).

Например, Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123.

В тренде В Бразилии число заразившихся коронавирусом перевалило за 2 миллиона

Добавим, что ранее мы писали, что число умерших вследствие заражения коронавирусом в Техасе возросло за последние сутки на 174 и это самый высокий показатель для этого американского штата с начала пандемии коронавируса в мире. Общее количество летальных исходов в штате достигло 3 735.

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