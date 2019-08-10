В МВФ считают, что Китай и США должны оперативно заключить торговую сделку

Но даже договоренность может таить все новые риски

/ Фото: AFP

Международный валютный фонд призывал Китай и США скорее заключить торговое соглашение, чтобы не подорвать мировую систему торговли. Об этом говорится в докладе МВФ о состоянии китайской экономики.

В отчете приветствуется стремление Китая конструктивно работать с партнерами для решения существующих в мировой торговой системе проблем. "Возникшая между Китаем и США напряженность должна быть скорее разрешена через заключение всеобъемлющей договоренности, что позволит избежать подрыва международной торговой системы, — отметили в МВФ. — Китай играет важную роль и только выиграет от дальнейшего открытия своей экономики и других реформ, направленных на повышение конкуренции".

В то же время, обратили внимание в организации, договоренность может таить все новые риски, а закрыть торговый дефицит между Пекином и Вашингтоном будет трудно. "Важно, чтобы договоренность укрепила ВТО, была не дискриминационной и основывалась на рыночных механизмах и макроэкономических показателях", — подчеркивается в документе.

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Напомним, 5 августа курс юаня упал до минимума за 10 лет. Курс китайской валюты подешевел на торгах до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк КНР установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. 6 августа курс юаня держался вблизи этого минимума, а 7 августа Центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет.

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При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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