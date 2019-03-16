В НАТО назвали имя нового командующего объединенными силами альянса в Европе

Уолтерс ранее отвечал за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО

Фото: Getty Images

В НАТО назвали имя нового командующего объединенными силами альянса в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg 2019-03-16T09:57:00+02:00 США Уолтерс ранее отвечал за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО

На пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и главы Европейского командования США североатлантический совет решил назначить генерала армии США Тода Уолтерса. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса

Назначение нового командующего должен одобрить Сенат США. На данный момент Уолтерс возглавляет Воздушное командование НАТО и руководит главным штабом ВВС США в Европе и в Африке. Генерал отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО и отвечает за командование воздушными силами США в 104 странах мира.

Отмечено, что Уолтерс сменит на посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

Кроме того, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил масштабные финансовые планы союзников по Альянсу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В НАТО назвали имя нового командующего объединенными силами альянса в Европе". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.