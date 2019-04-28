В Нью-Йорке может появиться супернебоскреб в 120 этажей

В здании могут располагаться 500 квартир общей площадью свыше 80 тыс. кв м

Небоскребы Нью-Йорка. Фото: Pixabay

Супернебоскреб, превосходящий по высоте 541-метровое здание разрушенного при террористической атаке Всемирного торгового центра, может появиться в предстоящие годы на Манхэттене. Как сообщила нью-йоркская общественная организация YIMBY, занимающаяся вопросами городской архитектуры, жилой комплекс высотой 110-120 этажей может быть построен на берегу реки Ист-ривер в четырех кварталах от Уолл-стрит рядом с Бруклинским мостом.

В нем могли бы разместиться примерно 500 квартир общей площадью свыше 80 тыс. кв м. Если этот проект удастся реализовать, здание будет более чем на 30 метров выше Всемирного торгового центра, а если застройщик согласится на то, чтобы включить в жилой комплекс школу и другие социальные объекты, то городские власти могут дать разрешение на строительство еще более высокого здания.

Сейчас в Нью-Йорке насчитывается более 100 зданий, высота которых превышает 600 футов (183 метра). Самое высокое — 104-этажное здание Всемирного торгового центра, возведенное на том месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года. Второй по высоте из нью-йоркских небоскребов — здание, расположенное по адресу 432 Парк-Авеню высотой 1396 футов (426 метров), а третье — только что построенный на берегу реки Гудзон 73-этажный комплекс "Хадсон Ярдс" высотой 386 метров.

Ранее сообщалось, что в Китае начали строить самый высокий в мире небоскреб , высота которого должна составить 838 метров.

Также был опубликован Топ-10 самых высоких зданий в мире , который возглавляет 828-метровый Бурдж-Халифа в ОАЭ.

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