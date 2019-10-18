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В Нью-Йорке закрывают гигантскую тюрьму-остров

18 октября, 12:43

Тюрьма «Райкерс» является второй по величине в мире - в ней содержатся более 11 тысяч заключенных

Тюрьма "Райкерс". Фото: REUTERS/Mike Segar

Тюрьма "Райкерс". Фото: REUTERS/Mike Segar

Власти американского Нью-Йорка приняли решение закрыть тюрьму "Райкерс", в которой в свое время содержался экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан.

По данным New York Times, городской совет поддержал данное решение и уже разработан план по ликвидации пенитенциарного учреждения.

Видео: Reuters

На закрытие тюрьмы, в которой содержатся более 11 тысяч заключенных, уйдет семь лет и 8,7 млрд долларов.

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Вместо "Райкерс" власти собираются построить четыре других тюрьмы поменьше: в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене.

Официальная причина закрытия тюрьмы: насилие над заключенными, злоупотребления со стороны сотрудников учреждения и коррупция начальства. Кроме того, ее содержание обходится городу почти в 900 млн ежегодно.

На сегодняшний день тюрьма "Райкерс", полностью занимая одноименный остров в проливе Ист-Ривер, является второй по величине в мире, уступая только учреждению в Лос-Анджелесе.

Напомним, что ранее в США пытались закрыть и печально известную тюрьму в Гуантанамо – за это активно выступал экс-президент Барак Обама, и даже был издан соответствующий указ. Однако действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп отменил это распоряжение.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в США посадили на 10 лет в тюрьму американскую полицейскую Эмбер Гайгер, которая по ошибке застрелила темнокожего мужчину в штате Техас.

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США тюрьма заключенные Нью-Йорк

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