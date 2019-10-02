В Нью-Йорке запретили термин "нелегальный мигрант"

Чаще всего термин нелегальный мигрант используется в дискриминационных целях

/ Фото: AFP

Власти Нью-Йорка ввели штраф за употребление выражения "нелегальный мигрант".

Об этом сообщает CNN.

Таковыми являются новые правила борьбы с дискриминацией на основе иммиграционного статуса и национального происхождения.

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В комиссии по правам человека заявили, что чаще всего термин "нелегальный мигрант" используется в дискриминационных целях.

Также дискриминацией будут считать запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную службу на жильцов в случае конфликтов или высказанные в какой-либо ситуации требования "говорить на английском или убираться в свою страну".

За нарушения этих правил предусмотрены штрафы до $250 тысяч.

Между тем, количество мигрантов, пытающихся попасть через американо-мексиканскую границу в США, сократилось на 70 процентов.

Также сообщалось, что Верховный суд США разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты.

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