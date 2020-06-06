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В ООН выступили в поддержку протестующих во всем мире против расизма

6 июня, 01:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Мы должны идти дальше с осознанностью, честностью и готовностью действовать», - заявил генсек ООН

В ООН выразили солидарность с жертвами расовой ненависти. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Борьба с расизмом лежит в основе работы ООН. Но, если расизм существует повсюду, он существует и внутри Объединенных Наций", – сказал он.

"Наши сотрудники объединились для выражения солидарности с жертвами, они разделяют обеспокоенность общества", — добавил генсек. "Мы должны идти дальше с осознанностью, честностью и готовностью действовать", — призвал он.

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Напомним, что во многих штатах США и других странах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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США ООН протест расизм

Источник: ТАСС

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